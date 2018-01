La zona sud di Ravenna nel mirino dei ladri: razzia di monili

La zona sud di Ravenna nel mirino dei ladri. Sono almeno due i furti che sono stati commessi nella serata di mercoledì. In particolar modo in un'abitazione a Ponte Nuovo, in via Romea Sud, i ladri hanno messo le stanze sottosopra alla ricerca di oggetti di valore. I "soliti ignoti" sono riusciti così ad impossessarsi di preziosi in oro. Oggetti anche dal significativo valore affettivo che ora sono finiti nelle mani dei malviventi. Gli episodi sono stati segnalati agli agenti della Questura bizantina. Il personale delle Volanti ha proceduto ai vari sopralluoghi di furto.