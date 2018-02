Irruzione in un appartamento di Savio: trovata una miriade di oggetti rubati

Dua moldavi di 37 e 30 anni, entrambi irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione di Savio con l’accusa di “concorso in detenzione di armi da fuoco” nella tarda serata di martedì. Nel pomeriggio dello stesso giorno era stato segnalato al 112 l’avvistamento a Savio di Cervia di un furgone Ford Transit rubato, la cui foto girava da qualche giorno in una delle chat locali sul “controllo di vicinato”. Un cittadino come tanti, che ha deciso di aderire al Controllo del Vicinato del proprio quartiere, in questo caso facente parte di un’altra zona (ma comunque in attesa di essere inserito da qualche settimana nel controllo di vicinato di Savio di Cervia), ha infatti notato un furgone di cui era stato segnalato il furto avvenuto qualche giorno prima proprio a Cesena. Ha deciso dunque di intervenire spinto dallo stesso senso civico che lo ha portato a far parte del gruppo e, come insegnato ai corsi di formazione, ha attivato la procedura del caso. Ha quindi informato il proprio referente che ha correttamente richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Sul posto si sono così precipitati i Carabinieri di Savio, dell’Aliquota Radiomobile di Cervia-Milano Marittima e della Polizia Municipale di Cervia che, dopo aver controllato tutte le strade della frazione, hanno rinvenuto il veicolo parcheggiato e chiuso a chiave nell’area antistante una casa colonica.

I militari hanno dapprima circondato l’abitazione, per poi fare irruzione al suo interno, dove hanno trovato i due moldavi. La perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare e sequestrare, oltre alle chiavi del furgone, anche numerosissimi oggetti di provenienza illecita come una carabina e due armi lunghe ad aria compressa, di cui una illegale, nonché cartucce di vario calibro e pallino di piombo. Ma non è tutto: sono state rinvenute anche 9 taniche di carburante, minimoto, gruppi elettrogeni, smerigliatrici, decespugliatori, tosaerba, trapani a colonna, computer portatile e addirittura anche un condizionatore e due binocoli. Rinvenuti anche 2 telefoni cellulari e una coppia di ricetrasmittenti radio, nonché numerosi chiavi di abitazioni e veicoli e svariati attrezzi da lavoro.

Un bottino ricchissimo, se si considera il valore di molti di questo oggetti. I moldavi sono così stati deferiti anche per ricettazione nonché per ingresso illegale sul territorio italiano. Tutti gli oggetti e l’appartamento sono stati sottoposti a sequestro penale. Gli arrestati si trovano in carcere a Ravenna. Il mercoledì successivo è stato eseguito un nuovo sopralluogo alla casa colonica e nelle sue pertinenze. Trovati anche arnesi da apicoltore del valore complessivo di 12mila euro, rubati tra Ravenna e Forlì gli anni passati. Furgone, materiale da apicoltura e due minimoto sono stati restituiti ai proprietari. Il resto del materiale è visionabile e in cerca dei legittimi proprietari: per info chiamare la stazione dei Carabinieri di Savio allo 0544-927616

“L’Amministrazione di Cervia crede molto nell’utilità dei gruppi di Controllo del Vicinato – commenta l’Assessore alla Sicurezza e Polizia Municipale Gianni Grandu – tanto che proprio a Savio di Cervia da pochissimo ha attivato il primo progetto comunale di Controllo del Vicinato. Siamo certi che il senso civico e la necessità di sicurezza dei cittadini che decidono di entrare a far parte dei Gruppi di Controllo del Vicinato possano dare buoni frutti. E questo ne è un esempio: non gruppi improvvisati, ma un progetto realizzato in collaborazione e con la supervisione delle Forze dell’Ordine e con procedure ben precise. Ricordo a chiunque volesse contribuire a migliorare la sicurezza della comunità dove abita, che può contattare il referente di zona del Controllo del Vicinato oppure chiamare per informazioni la Polizia Municipale”