I residenti mettono in fuga i ladri e sventano il colpo in tabaccheria

Hanno tentato il colpo nel cuore della notte, ma i malviventi sono stati messi in fuga dai residenti che hanno subito lanciato l'allarme. Nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno all'1.30, una banda di tre persone ha cercato di intrufolarsi nella tabaccheria Cose così di via Matteotti, a Bagnacavallo. Il locale in precedenza ospitava una banca, quindi è dotato di vetri antisfondamento e doppia porta. I furfanti avrebbero forzato con uno strumento da scasso la prima porta scorrevole, per poi cercare di sfondare la porta d'ingresso vera e propria. I residenti sopra la struttura, però, allertati dal trambusto proveniente dal piano terra, si sono accorti di quanto stava succedendo e hanno subito chiamato i Carabinieri, intervenuti in tempi rapidi. I tre, alla vista dei militari, si sarebbero dati alla fuga, scatenando anche un breve inseguimento. I malviventi non sono quindi riusciti ad asportare nulla dalla tabaccheria, tuttavia la struttura ha riportato diversi danni. Il locale è provvisto di sistema d'allarme e impianto di videosorveglianza, per cui ora si cercherà di risalire ai colpevoli esaminando i filmati delle telecamere.