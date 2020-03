Doppia esplosione al bancomat nella notte: ladri in fuga col bottino

Assalto al bancomat nella notte a Lugo. Poco dopo le 23.45 di martedì sera, una banda composta da più persone ha preso di mira la filiale della Cassa di Risparmio di Ravenna di via De Brozzi. I malviventi hanno prima sollevato verso l'alto le telecamere di videosorveglianza della banca; poi, presumibilmente con la tecnica della "marmotta", hanno messo a segno una doppia esplosione: la prima nello sportello bancomat, la seconda per distruggere il vetro antisfondamento dell'istituto di credito per entrare all'interno e prelevare i contanti dal bancomat esploso.

I ladri si sono poi dati alla fuga a bordo di una Alfa Romeo Giulietta di colore chiaro, come quella che due sere fa è stata protagonista di un folle inseguimento a Ravenna). Il bottino, dalle prime indagini, dovrebbe aggirarsi su alcune migliaia di euro. Ben più gravi i danni alla struttura, per decine di migliaia di euro. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri di Lugo, che hanno dato il via alle ricerche.