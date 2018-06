Tenta di rubare all'interno di un camper parcheggiato: arrestato ladro "recidivo"

Tenta il furto nel camper, ma il colpo viene sventato da un testimone. La Polizia di Stato ha arrestato un 20enne romano che, insieme ad altri due persone ritenute complici, è stato accusato di aver scardinato la serratura di un camper devastandolo all’interno, alla ricerca di cose utili da rubare. Tutto è iniziato alle 20.30 di lunedì sera a Faenza in via Malpighi, dove un passante ha notato tre giovani armeggiare su un camper nuovo parcheggiato poco distante da un supermercato. L'uomo ha così chiamato il 113 raccontando quanto stava accadendo.

Dopo pochi istanti è giunta sul posto la volante, che ha provocato la fuga dei tre malviventi, uno dei quali però è stato bloccato dagli agenti dopo un inseguimento a piedi. Lo stesso è stato posto all’interno della volante mentre il sopralluogo ha evidenziato la forzatura della porta e di una finestra del mezzo, con l’interno completamente a soqquadro. L’intestataria del camper, intervenuta sul posto, ha constatato i danni e l’ammanco di pochi euro, riservandosi di effettuare un preciso inventario.

L’arrestato non sarebbe nuovo a fatti del genere, essendo già noto alle forze dell'ordine sempre per fatti legati a furti e rapine, tanto che il Questore di Ravenna ad aprile lo aveva già “avvisato” di cambiare condotta. Martedì pomeriggio il 20enne è stato giudicato in Tribunale a Ravenna, dove è stato convalidato l’arresto e l'uomo è stato sottoposto all'obbligo di firma quotidiana presso il Commissariato di Faenza. Il processo si svolgerà a ottobre.