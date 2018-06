Arrestato per la spaccata in un negozio: poche ore prima aveva tentato di rubare in un'altra ditta

Nuova disavventura per un giovane ravennate. La Polizia di Stato ha denunciato un 18enne, nato in Germania ma residente a Ravenna, per tentato furto aggravato. Nelle prime ore della notte di martedì Polizia e Carabinieri hanno tratto in arresto un giovane perchè ritenuto responsabile del tentativo di furto in un negozio di abbigliamento di via Canale Molinetto. Nella stessa mattinata una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta in via Bellucci per un tentativo di furto ad una ditta di impianti elettrici.

Il titolare, infatti, all’atto dell’apertura dell’attività aveva constatato che ignoti, durante la notte, avevano tentato di forzare la porta d’ingresso dell’azienda, arrecando solo danni all’infisso senza riuscire a penetrare all’interno. Nel corso della successiva denuncia, la parte offesa ha consegnato agli agenti un cd contenente le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza relative al tentativo di furto. La visione delle stesse ha permesso ai poliziotti di viale Berlinguer di identificare e denunciare a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna l’autore del tentativo di furto, il 18enne ravennate che poche ore prima era stato arrestato.