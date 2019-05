Trafugati i dipinti di Blub: "Chi ruba arte pubblica ruba a tutti"

"Chi ruba arte pubblica, ruba a tutti". Non ha dubbi il consigliere del Pd Rudy Gatta, che ha documentato un vero e proprio furto 'artistico'. Qualche malvivente, infatti, nei giorni scorsi ha asportato uno dei dipinti adesivi realizzati a marzo da Blub, writer fiorentino che da anni, sotto pseudonimo, abbellisce le strade delle città di tutto il mondo ritraendo celebri personaggi con tanto di maschera da sub, facendoli "sprofondare" nell'acqua. L'opera d'arte, una Madonna col bambino, era stata affissa sullo sportello di un contatore del gas, che è stato fisicamente sradicato dal muro. Non solo: anche il dipinto di Blub raffigurante Van Gogh, posto di fronte al liceo artistico, sarebbe stato rubato nei giorni scorsi da qualche malfattore.

"Martedì sera tornavo dal consiglio comunale e, passando per via Rasponi tra piazza Kennedy e il Duomo, mi sono girato per osservare la Madonnina di Blub e mi sono accorto che era sparita - spiega il consigliere - Qualcuno se l'è portata a casa. E' una cosa che mi fa molto arrabbiare, prima il mosaico di Invader a San Vitale scrostato, poi questo. E poi era proprio di fianco a una Chiesa...".