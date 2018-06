Rocambolesca fuga tra via Diaz e via Farini: "topo d'appartamento" in manette

Rocambolesca fuga per il centro della città. La Polizia di Stato ha arrestato un 45enne pescarese, residente a Ravenna, con l'accusa di furto in abitazione. Giovedì pomeriggio le volanti della Questura sono intervenute in viale Farini, dove un'impiegata dell’Acer ha sorpreso l’autore del furto che si sarebbe poi dato alla fuga in sella a una bicicletta in direzione di via Diaz. La donna, insieme a una sua collega, non si è persa d’animo e ha inseguito il "topo d’appartamento" aiutata da un cittadino straniero che era appena uscito dagli uffici dell’Acer.

Bloccato il ladro dopo una breve corsa, l’impiegata si è fatta restituire il proprio portafogli e lo ha convinto a fare ritorno negli uffici dell’Acer, dove altre impiegate avevano già richiesto l’intervento della Polizia. Gli agenti hanno preso in consegna l'uomo, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, e lo hanno condotto in Questura dove è stato dichiarato in stato d’arresto. Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna, il 45enne è stato ristretto nella propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida, che si è svolta venerdì mattina. L’Autorità giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, ha concesso i termini a difesa e ha disposto, nei confronti dell’uomo, gli arresti domiciliari in attesa del processo che avrà luogo nel mese di luglio.