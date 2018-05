Si arrampicano sul balcone e sradicano un armadietto pieno di armi

Ennesimo tentato furto in un'abitazione di via Aniene. Domenica sera, intorno alle 22, alcuni malviventi si sono arrampicati sul balcone di una casa al secondo piano e hanno forzato una finestra, per poi cercare di sradicare un armadietto blindato che conteneva diverse armi. Il trambusto provocato ha fatto insospettire i vicini, che si sono affacciati osservando la scena e dando immediatamente l'allarme. Vistisi scoperti, i due hanno buttato l'armadietto giù dal balcone e poi si sono calati velocemente dallo stesso: nella fuga uno dei due malfattori si sarebbe anche ferito. Quando sono arrivate sul posto le volanti di Polizia, i ladri si erano già allontanati a mani vuote. Le armi sono state riconsegnate ai legittimi proprietari, le indagini sono attualmente in corso.