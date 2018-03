Furto all'associazione che assiste gli indigenti, il sindaco: "Gesto ignobile"

Il sindaco di Lugo Davide Ranalli, a nome di tutta l’amministrazione comunale, esprime la propria condanna per il furto commesso ai danni dell’associazione San Vincenzo De Paoli, che svolge attività di assistenza economica a persone sole e famiglie bisognose, avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. “Non vi sono parole per descrivere lo spregio e il disprezzo per il prossimo che animano chi commette questi gesti - ha dichiarato il sindaco Ranalli -. L’intera comunità di Lugo si stringe unita alla San Vincenzo, con l’augurio che questa nefandezza non scoraggi i tanti volontari che ogni giorno, con dedizione e passione, mettono il proprio tempo libero al servizio di chi ha più bisogno”. Nell’area sono presenti alcune telecamere di videosorveglianza. “Ci auguriamo - ha aggiunto il sindaco - che gli inquirenti possano risalire ai responsabili e affidarli alla giustizia”.