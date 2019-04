Fa incetta di articoli sportivi in negozio ma si 'dimentica' di pagare: arrestato

E' entrato nel camerino e, dopo aver indossato solette nelle scarpe, cavigliere e nascosto una bilancia pesa-valige, ha cercato di fuggire. Un 41enne di Imola, incensurato, è stato arrestato dai Carabinieri di Granarolo Faentino.

L'uomo domenica sera si trovava con moglie e figlio all'interno del negozio di articoli sportivi Decathlon, nel centro commerciale Le Maioliche a Faenza. L'imolese è stato notato dall'addetto alla vigilanza entrare in un camerino con alcuni oggetti e uscendone poco dopo senza avere nulla tra le mani. Il dipendente alla sicurezza ha così tenuto d'occhio il 41enne fino all'uscita, che stava per prendere senza passare dalle casse. A quel punto è stato fermato ed è partita la chiamata ai Carabinieri.

Sul posto poco dopo è arrivata la pattuglia di Granarolo Faentino e i militari si sono fatti consegnare quello che aveva indosso: due cavigliere alle quali aveva rimosso l'etichetta antitaccheggio, due solette all'interno delle scarpe e una bilancia pesa-valigie, il tutto per un valore di circa 70 euro. Sentito il Pm di turno, l'uomo è stato arrestato e immediatamente posto in libertà poiché il pubblico ministero ha ritenuto di non dover richiedere l’applicazione di misure coercitive.