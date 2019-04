Ladri nei campi: rubati oltre 50 chili di asparagi e ortaggi

Ladri tra le coltivazioni: nella giornata di Pasquetta sono stati sottratti dai campi dell'azienda 'Mater Naturae' a Borgo Montone almeno 50 chili di asparagi e altri ortaggi. La denuncia arriva direttamente dall'azienda: "Nel farlo, i ladri hanno anche calpestato tutti gli asparagi nuovi non ancora pronti per essere raccolti - scrivono sulla pagina Facebook dell'azienda agricola - Al di là del danno economico, questo furto colpisce in particolare alcuni ragazzi con fragilità che quotidianamente lavorano in questi campi grazie a percorsi di inserimento lavorativo con la Cooperativa San Vitale Ravenna. Procederemo con una denuncia verso ignoti".