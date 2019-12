Rubano trapani e flessibili per 10mila euro: refurtiva trovata nascosta tra i cespugli

Le pattuglie della Polizia locale dell’Unione della Romagna Faentina sabato sera hanno recuperato a Faenza, durante la loro normale attività di perlustrazione e controllo del territorio, refurtiva consistente in utensili da cantiere per un valore stimato di oltre 10mila euro di merce.

La refurtiva è stata rinvenuta accuratamente occultata tra le siepi di via Bernardi, vicino all’area pubblica di sgambamento dei cani. Tra l'attrezzatura da cantiere c'erano trapani, demolitori e flessibili. Gli utensili da lavoro sono risultati rubati la notte prima in un paio di cantieri posti nelle vicinanze. I ladri, dopo aver forzato le serrature di recinzione dei cantieri, hanno forzato i container dove gli utensili erano custoditi sotto chiave. Evidentemente, secondo gli inquirenti, i ladri erano a perfetta conoscenza di dove gli stessi venivano riposti la sera e sono andati a colpo sicuro. Dopo il colpo, i malviventi hanno poi provveduto a occultare accuratamente la refurtiva tra le siepi per poterla recuperare in un secondo momento.

Purtroppo per loro alcuni cittadini, sabato sera, hanno visto movimenti sospetti tra le siepi e hanno avvisato la centrale della Polizia locale, che ha provveduto a inviare in loco due pattuglie. I ladri hanno così dovuto dileguarsi abbandonando nelle mani dei vigili l’intero bottino. Tutto il materiale recuperato è già stato restituito ai diversi artigiani rimasti vittime dei furti.