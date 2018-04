Dopo la rapina si schiantano con l'auto rubata davanti alla Tenenza della Finanza

Hanno fatto un incidente con l'auto rubata proprio davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Cervia. Martedì pomeriggio i finanzieri cervesi hanno udito un forte schianto provenire da via Isonzo, proprio all’altezza della caserma sede del reparto delle Fiamme Gialle. I finanzieri sono accorsi sul posto per prestare soccorso agli eventuali feriti: qui hanno notato sei persone che, uscite da una Mercedes classe A incidentata, si stavano allontanando velocemente. I finanzieri, insospettiti, hanno inseguito i fuggitivi e sono riusciti a bloccarne cinque, tra cui il conducente dell’auto, un 19enne marocchino residente a Cesenatico, e quattro minorenni di età compresa tra i 16 e 17 anni, tutti residenti a Cervia. Dopo essersi accertati che i cinque non avessero riportato conseguenze nell'impatto, le Fiamme Gialle cervesi hanno dato il via agli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti.

La rapina

Sarebbe così emerso che l'auto incidentata era stata oggetto di una rapina subìta la notte precedente, giorno di Pasquetta, da un 42enne cesenate che aveva trascorso la serata a Cervia. La vittima sarebbe stata individuata da un gruppo di tre minorenni nei pressi di una sala giochi di viale Roma: la rapina si sarebbe poi concretizzata intorno alle 21, quando i ragazzi avrebbero isolato il malcapitato invitandolo a seguirli con un pretesto in una strada poco trafficata. Qui uno dei tre minorenni avrebbe colpito l'uomo obbligandolo a farsi consegnare il telefono cellulare, il portafogli e l’orologio. Subito dopo altri due giovani, estraendo una pistola poi rivelatasi ad aria compressa e priva del tappo rosso, avrebbero costretto il cesenate, dolorante a terra, a consegnare loro le chiavi della Mercedes. Il gruppo, impossessatosi dell’auto, avrebbe poi iniziato a girovagare per la città, parcheggiandola per la notte in una via laterale fino al giorno seguente, quando sarebbe stata consegnata al giovane marocchino che, insieme agli altri 5 minorenni, avrebbe continuato a usarla fino a schiantarsi davanti alla caserma della Guardia di Finanza di Cervia.

Le indagini

L’indagine delle Fiamme Gialle si è protratta per l’intera notte tra martedì e mercoledì, nel corso della quale tutti i ragazzi coinvolti nella vicenda sono stati sentiti alla presenza dei propri genitori e avrebbero ammesso le proprie responsabilità, anche a seguito del riconoscimento degli stessi da parte della vittima della rapina, convocata in caserma. Contestualmente i finanzieri hanno perquisito l’abitazione di uno dei giovani rinvenendo, oltre alla pistola utilizzata per la rapina, altre armi ad aria compressa, tutte private del tappo rosso e quindi del tutto simili a vere pistole. Inoltre i militari hanno recuperato la refurtiva (cellulare, orologio e tessera sanitaria) che è stata immediatamente riconsegnata al legittimo proprietario. L’attività si è conclusa con l’arresto per il reato di ricettazione del conducente marocchino della Mercedes, risultato peraltro privo della patente di guida, e la denuncia alla Procura della Repubblica dei Minori di Bologna dei tre giovani autori della rapina.