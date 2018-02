Ruba la bici, scappa in mezzo ai campi e aggredisce un Carabiniere

Ruba e una bici e poi, bloccato da un Carabiniere, lo aggredisce mandandolo in ospedale. Mercoledì sera, intorno alle 22, un 18enne si è recato con gli amici in un bar di Savio. A un certo punto il giovane si è accorto che un uomo, fuori dal bar, stava cercando di portare via la sua bicicletta. Il 18enne, aiutato anche dagli amici, si è dato all'inseguimento del fuggitivo e ha subito allertato i Carabinieri, giunti immediatamente sul posto con una pattuglia che stava controllando la zona e, successivamente, con i colleghi del Radiomobile di Cervia.

Il malvivente, accortosi di essere inseguito, ha gettato la bici sull'asfalto ed è scappato in mezzo ai campi, ma un militare è riuscito a bloccarlo: qui è nata una colluttazione nella quale ad avere la meglio è stato il Carabiniere, che tuttavia ha riportato diversi traumi risultati guaribili in cinque giorni. Il ladro, un 28enne nigeriano irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora, è stato arrestato e giovedì mattina, in Tribunale, l'arresto è stato convalidato. Il 28enne è stato rimesso in libertà con obbligo di firma, in attesa del processo.