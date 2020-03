Mentre passeggia in centro trova la sua bici rubata: ladro scovato grazie alle telecamere

La Polizia locale della Romagna faentina ha identificato e denunciato, nei giorni scorsi, un 17enne di origini straniere, responsabile del furto di una bicicletta in pieno centro a Faenza. Il ragazzo aveva rubato la bicicletta in corso Mazzini nel pomeriggio del 9 febbraio e aveva cominciato a usarla tranquillamente, tanto che il legittimo proprietario, anche lui un ragazzo appena maggiorenne di origini straniere, un paio di sere fa ha notato la propria bicicletta in corso Garbaldi, legata a un palo dell’illuminazione pubblica con una robusta e pesante catena antifurto. La vittima ha chiamato immediatamente la Polizia locale che ha provveduto, a fatica, a tagliare la catena e a riconsegnare la bicicletta al legittimo proprietario.

Gli agenti hanno poi visionato le telecamere di videosorveglianza e individuato il ragazzo che usava in maniera continuativa la bicicletta rubata. Lo stesso era già stato identificato dagli agenti manfredi per problematiche relative agli stupefacenti. Convocato in Comando con i genitori per dare spiegazioni sulla provenienza del veicolo oggetto di furto, il giovane ha ammesso subito di essere lui l’autore del furto. Per tale motivo è stato denunciato alla Procura della Repubblica per i minori di Bologna.

E’ già il decimo minore identificato e denunciato per furto di biciclette a Faenza dalla Polizia locale nell'ultimo periodo, e grazie alle immagini della videosorveglianza cittadina, in tutti e dieci i casi, le biciclette sono tornate in possesso dei legittimi proprietari. In alcuni casi, come questo, dove il derubato aveva acquistato il veicolo solo qualche giorno prima del furto all'Unieuro, con grande soddisfazione dei proprietari. E' da sottolineare che, in quest'occasione, il ladro aveva preso più precauzioni del proprietario leggittimo, visto che aveva assicurato a un palo dell'illuminazione pubblica la bicicletta rubata con un lucchetto di sicurezza che ha impegnato gli agenti per diversi minuti, nonstante fossero forniti di pesanti tronchesi. La raccomandazione, visto l'elevato numero di furti di velocipedi, è pertanto - oltre a quella di chiudere sempre i veicoli - anche di munirsi di idonei sistemi di sicurezza al fine di rendere più complicato il furto.