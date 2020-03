Ruba una bici parcheggiata in stazione: incastrato dalle telecamere

La Polizia ferroviaria di Faenza ha denunciato un ragazzo di origini straniere perchè ritenuto responsabile del furto di una bicicletta parcheggiata nei pressi della stazione ferroviaria. In particolare gli agenti della Polizia Ferroviaria faentina, durante il servizio di vigilanza della stazione, hanno notato il giovane - che corrispondeva esattamente a quello immortalato dall’impianto di videosorveglianza dello scalo ferroviario, qualche giorno prima, dove lo si vedeva appunto prelevare la bici della quale era stato poi denunciato il furto dal legittimo proprietario.

Gli agenti hanno identificato il ragazzo che, vistosi scoperto, ha ammesso tutto fornendo ai poliziotti le indicazioni necessarie per il recupero della bici, che è stata poi restituita al legittimo proprietario. L’autore del furto, dopo le formalità di legge, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna, in stato di libertà, per il reato di furto aggravato.