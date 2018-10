Ladri di biciclette "cortesi": rubano una bici e ne lasciano un'altra in cambio

Insolito furto nel cuore della notte tra domenica e lunedì ad Alfonsine, in zona Borgo Fratti. L'episodio è denunciato da Marco, giovane studente residente in via Antonio Fratti, che lunedì mattina si è svegliato scoprendo di aver subito il furto della sua bicicletta. Stando al racconto del 17enne, infatti, alcuni malviventi si sarebbero intrufolati nottetempo nel giardino della sua abitazione da dove avrebbero prelevato la sua bici, una mountain bike nera/grigia con i freni a disco e i dettagli blu marca "B-Twin" chiusa con un lucchetto, lasciando però "in cambio" una seconda bici modello Graziella appoggiata alla recinzione della casa. "Era una bici che mi ero pagato da solo con i soldi che mi sono guadagnato durante l'estate 2015 - racconta Marco - L'avevo pagata ben 450 euro". Il ragazzo non ha ancora sporto denuncia.

Il modello di bici rubata

