Sfondano il muro del circolo e fanno razzia in tabaccheria: ladri in azione nella notte

Ancora un furto nella notte tra martedì e mercoledì, dopo la spaccata avvenuta appena una settimana fa in un bar di Santo Stefano. Questa volta i ladri hanno colpito il circolo Endas di San Michele e la confinante tabaccheria 'Non solo fumo' di via Faentina. Attorno alle 2 i malviventi, arrivati dietro ai locali a bordo di un furgone, hanno dapprima piegato con un flessibile le grate esterne di una finestra del circolo dei Repubblicani. Una volta dentro, sempre col flessibile hanno forzato la cassaforte, dove solitamente viene riposto l'incasso della giornata: ma questa volta l'hanno trovata vuota.

Nel frattempo, con una mazza hanno sfondato il muro tra i due locali creando un grosso buco che dà sul bagno della tabaccheria. Qui hanno fatto razzia di sigarette, svuotando completamente gli scaffali, per un bottino da circa 7mila euro. I malfattori sono stati molto abili: sono infatti riusciti a disattivare entrambi i sistemi di allarme, oltre ad aver manomesso anche l'impianto di videosorveglianza della tabaccheria. Dopo il colpo, hanno abbandonato la mazza e si sono dati alla fuga. Ad accorgersi di quanto successo, intorno alle 4.30, sono state le donne che si sono recate al circolo per l'apertura. Sul posto indagano i Carabinieri del nucleo operativo. Il circolo dei Repubblicani era già stato colpito dai ladri a settembre 2017.