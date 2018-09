L'amico li ospita e loro gli saccheggiano la casa: denunciati tre minori

Hanno approfittato dell'ospitalità del loro amico per rubare nel suo appartamento. La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna tre 15enni residenti a Ravenna per il reato di furto aggravato in concorso. Martedì mattina due coniugi ravennati si sono presentati in Questura per sporgere denuncia di furto nei confronti di tre giovani che si erano appropriati della somma di 500 euro e di un orologio Cartier, del valore commerciale di 2.500 euro, che si trovavano custoditi all’interno del loro appartamento.

In buona sostanza i tre ragazzi, approfittando dell’ospitalità di un loro coetaneo figlio della coppia, una volta all’interno dell’abitazione avrebbero rovistato nelle varie camere impossessandosi del denaro e dell’orologio. I tre sono stati individuati dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura che, nel corso dell’attività investigativa, hanno sequestrato l’orologio rinvenuto nell’abitazione di uno dei ragazzi, mentre gli altri due sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente detenuta per uso personale, ragione per la quale sono stati segnalati alla Prefettura di Ravenna quali assuntori di sostanze stupefacenti.