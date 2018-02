Portano via una cassaforte contenente fucili e pistole, poi fuggono lasciandoli lì

Un nuovo furto in abitazione, che questa volta si è concluso in maniera insolita e "deludente" per i malviventi. Intorno alle 21 di mercoledì sera, alcuni ignoti si sono intrufolati in un appartamento di Gambellara arrampicandosi su per una grondaia e infrangendo il vetro di una finestra al primo piano. Una volta dentro, i ladri avrebbero arruffato qualche oggetto e poi si sarebbero concentrati su di una cassaforte blindata, che avrebbero sottratto prima di darsi alla fuga uscendo dalla porta di casa.

Allontanatisi dall'abitazione, arrivati in un campo i ladri hanno aperto la cassaforte, forse sperando di trovare contanti o gioielli: al suo interno, invece, c'erano pistole e fucili. La banda, dunque, è fuggita lasciando armi e cassaforte sull'erba, ritrovate poi da un passante giovedì mattina che ha subito lanciato l'allarme telefonando ai Carabinieri di Cervia. Le armi sono state riconsegnate ai legittimi proprietari.