Ladri a casa della consigliera: "E poi bocciano tutte le nostre proposte sulla sicurezza..."

Molti danni, ma per fortuna poco materiale rubato. Venerdì sera i ladri hanno fatto visita all'abitazione di Veronica Verlicchi, capogruppo in consiglio comunale a Ravenna della lista La Pigna. A denunciare l'episodio è la stessa consigliera, che ha postato una foto del misfatto sul proprio profilo Facebook.

"Egregi Signori Ladri, se sentite così impellente la necessità di entrare in casa mia, vi chiederei di usarmi una cortesia: invece di sparpagliare i miei averi per tutta casa per poi non rubare nulla, prendetevi qualche gioco dei miei figli così da sgravarci da un inutile carico", commenta ironicamente Verlicchi. "Hanno fatto più danni alla finestra che altro, hanno preso un po’ di contanti. Più che altro la scocciatura è per i danni - spiega la consigliera, da sempre molto impegnata sul tema della sicurezza, che non perde l'occasione per lanciare una frecciatina alla Giunta comunale - Poi bocciano tutti i nostri ordini del giorno per il potenziamento del pattugliamento, telecamere di videosorveglianza ecc...".