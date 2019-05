Va a trovare il figlio e sorprende i ladri: anziana malmenata e legata

Ha gettato nel terrore la piccola frazione lughese di Giovecca l'aggressione inaudita avvenuta venerdì pomeriggio in un'abitazione nella via principale del paese. Attorno alle 14 una 69enne si è recata a casa del figlio, che risiede in via Bastia con la moglie, ma appena entrata si è imbattuta in una banda di ladri, composta da quattro o cinque persone, che stava svaligiando la casa. Questi, colti di sopresa, hanno aggredito la donna malmenandola e infine legandola. L'anziana, per via dell'enorme spavento, è svenuta: a quel punto i ladri, forse intimoriti, hanno cercato di farla riprendere lanciandole dell'acqua addosso e, una volta constatato che la donna aveva ripreso conoscenza, si sono dati alla fuga.

Subito l'anziana è riuscita a chiamare i parenti, che a loro volta hanno allertato le forze dell'ordine. Sul posto si sono precipitati Carabinieri e Polizia di Stato, che hanno dato il via alle ricerche anche rilevando eventuali tracce lasciate dai malviventi e visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Si è poi scoperto come i ladri, entrati spaccando una finestra dell'abitazione, avessero poco prima svaligiato anche la casa adiacente, dove avevano fatto danni ingenti portando via diverso materiale, anche dell'oro - così come nell'abitazione del figlio della 69enne. La donna è stata quindi soccorsa dal personale del 118 e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale di Lugo a livello precauzionale.