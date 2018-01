"Topi d'appartamento" svuotano la cassaforte e fuggono con tre pistole

Nuovo colpo messo a segno dai ladri ai danni di un'abitazione privata. Domenica sera un uomo residente a Fruges, tornando a casa intorno alle 20, ha notato che la porta della sua casa era completamente aperta. L'uomo, insospettito, ha subito allertato le forze dell'ordine e in breve tempo sul posto è arrivata la Polizia del commissariato di Lugo.

Una volta dentro, gli agenti si sono resi conto che alcuni malviventi si erano introdotti nell'abitazione arrampicandosi su un balcone e infrangendo una finestra. I ladri si sono poi diretti verso la sala da pranzo dove era presente una cassaforte, che sono riusciti a scassinare con grande abilità. Da qui hanno sottratto ori e altri oggetti dal valore affettivo, oltre che economico, e tre pistole tra cui due revolver. Le armi erano regolarmente custodite e, fortunatamente, i malviventi non hanno trovato le munizioni, nascoste da un'altra parte. Sul posto per i rilievi di legge la scientifica del commissariato di Lugo, che ora sta visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire ai colpevoli.