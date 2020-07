Scoperto a rubare nella cassa restituisce i soldi al cameriere: ma solo una parte

Un 34enne senegalese è stato arrestato per il reato di furto in esercizio commerciale. Nel tardo pomeriggio di martedì al ristorante “Il mare di Felice” di via Primo Matteucci è stato segnalato un furto. Al loro arrivo, le forze dell'ordine intervenute hanno raccolto le dichiarazioni di uno dei camerieri del ristorante che aveva sorpreso all’interno del locale un cittadino extracomunitario nell'atto di prelevare del denaro dal registratore di cassa. Lo straniero, vistosi scoperto, aveva restituito 40 euro al cameriere, che nel frattempo aveva richiesto l’intervento delle forze dell'ordine.

L'uomo è stato perquisito ed è stato trovato in possesso di una banconota da 20 euro; una verifica immediata del fondo cassa ha permesso di stabilire che anche quella somma faceva parte del denaro prelevato dallo straniero dal registratore fiscale. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto per il reato di furto; nei confronti dello stesso è stata applicata la misura pre cautelare degli arresti domiciliari in attesa della celebrazione dell’udienza di convalida dell’arresto. La somma di danaro è stata restituita ai legittimi proprietari.