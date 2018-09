Ladri nella notte al centro revisioni: fuggono con la cassaforte sradicata

I ladri nel weekend hanno fatto visita al centro revisioni Romagna srl di Fornace Zarattini. Ad accorgersi di quanto successo sono stati i titolari quando, lunedì mattina, si sono recati nella struttura di via Faentina per l'apertura dopo la chiusura del weekend. Per intrufolarsi all'interno del centro revisioni, i ladri hanno forzato prima una porta esterna, poi una porta a sbarre metallica: una volta al suo interno, dopo aver messo a soqquadro la zona ufficio si sono diretti a colpo sicuro verso la cassaforte, sradicandola dal muro e portandola via nella fuga. Al suo interno erano contenuti circa un centinaio di euro, assegni e qualche registro.

Il locale non è dotato di telecamere, per cui si può solo supporre che i malviventi abbiano agito sabato o domenica notte. I titolari, che hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Ravenna, hanno quantificato i danni in circa mille euro. Il centro revisioni in passato era già stato colpito da altri furti. Nella notte tra domenica e lunedì anche una sala slot di Ravenna è stata vittima di un furto.