Tentano di sradicare la cassaforte: arrestati due giovanissimi

Hanno tentato di sradicare la cassaforte dal muro, ma il rumore causato dalle operazioni di scassinamento li ha traditi. La Polizia di Stato ha arrestato due giovani albanesi colti sul fatto, in un appartamento a Punta Marina, mentre tentavano di portare via una cassaforte a muro. Nella notte tra martedì e mercoledì un residente della zona, insospettito dai rumori provenienti dall'abitazione dei suoi vicini, ha lanciato l'allarme chiamando la Polizia, che in pochi minuti è arrivata sul posto.

Gli agenti hanno circondando l’edificio e sono così riusciti a catturare i due ladri, uno appena maggiorenne, l’altro minorenne. Il più grande è stato giudicato per direttissima nel primo pomeriggio di mercoledì: il giudice ha disposto la convalida dell’arresto e il divieto di dimora nella provincia di Ravenna, rinviando il processo su richiesta del difensore alla prossima settimana. Per il minore si sono invece aperte le porte del carcere minorile del Pratello a Bologna. Sono in corso ulteriori indagini da parte degli uffici investigativi.