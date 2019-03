Ruba il cellulare dal bancone dell'hotel: operaio in manette

I Carabinieri di Riolo Terme hanno arrestato un 30enne polacco per furto aggravato. I militari dell’arma si sono recati nei pressi di un albergo di Riolo, su segnalazione di un albergatore del posto che aveva subito il furto di un cellulare marca “Huawei Mod P8 Light” del valore di 200 euro. Mentre il cellulare era in fase di ricarica, l’operaio polacco lo avrebbe sottratto dal retro del bancone della reception per appropriarsene.

Il polacco, giovedì, doveva lasciare la cittadina di Riolo per recarsi nel suo paese di origine e, se l’intervento dei militari non fosse stato tempestivo, l’avrebbe fatta franca. L'uomo, infatti, era riuscito a impossessarsi del telefono con la custodia di colore verde fluorescente e aveva già provveduto a nasconderlo nella tasca destra dei pantaloni al fine di eludere il controllo. Il 30enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato dai Carabinieri di Riolo e, dopo aver trascorso la notte in camera di sicurezza, l’arresto è stato convalidato con l’immediata liberazione.