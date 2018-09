Furto in pizzeria: i titolari pubblicano il video del ladro su Facebook

E' entrato in pizzeria, si è guardato un po' intorno e poi si è dato alla fuga dopo aver arraffato il cellulare del locale utilizzato per le prenotazioni dei clienti. E' quanto successo nei giorni scorsi nella pizzeria Carletto Senior di via del Pino, a Ponte Nuovo. L'episodio è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del locale, tanto che i titolari hanno deciso di denunciare il fatto postando il video che incrimina l'uomo sulla pagina Facebook della loro attività. In tanti hanno commentato il video con messaggi di solidarietà nei confronti dei proprietari della pizzeria.