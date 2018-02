Tenta la fuga dopo il furto, ma il Carabiniere podista riesce a bloccarlo

Ha tentato la fuga, ma gli è andata male: il Carabiniere che si è messo a inseguirlo, infatti, è un podista. Il caso ha inizio venerdì intorno alle 13, a Solarolo, quando i Carabinieri di Faenza che stavano ispezionando il territorio hanno notato due persone non del posto che stavano facendo "strani movimenti" all'altezza del supermercato Conad, dove poi sarebbero entrati. I militari hanno fatto manovra e sono tornati indietro appostandosi di fronte al negozio, ma dei due non c'era traccia.

I Carabinieri hanno iniziato un giro di perlustrazione, fino a quando hanno trovato uno dei due seduto al tavolo di un bar poco distante: l'uomo aveva sul tavolo davanti a sè tre bottiglie di alcolici. A quel punto i militari dell'arma si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti all'uomo, che avrebbe dichiarato di non averli con sè. All'improvviso da dietro una siepe vicina è sbucato il secondo soggetto, anche lui con una bottiglia di superalcolico in mano che, alla vista dei militari, si sarebbe dato alla fuga. L'amico seduto al tavolino avrebbe "imitato" le gesta del compagno scappando: i Carabinieri si sono così divisi e si sono dati all'inseguimento dei due, contemporaneamente richiedendo rinforzi. Il primo è riuscito agilmente a scappare, mentre il secondo ha corso per quasi un chilometro arrivando fino alla stazione ferroviaria rincorso dal militare podista: poi si è reso conto di non riuscire a staccare l'"atleta", quindi si è arreso.

Il 31enne tunisino, irregolare sul territorio italiano e già conosciuto per furti in supermercati di Ferrara e vicende di droga, è stato arrestato in flagranza aggravata in concorso per furto e, inoltre, per ricettazione, dal momento che gli sarebbe stato trovato addosso un cellulare di alta fascia rubato a Ferrara qualche giorno fa. Le bottiglie di alcolici, infatti, sono risultate essere state rubate dal supermercato Conad: oltre ai quattro alcolici, dietro alla siepe vicina al bar sono state trovate altre due bottiglie di superalcolici più dolciumi vari, per un totale di circa 15o euro. I due, secondo i militari, sarebbero entrati nel negozio con addosso dei larghi giubbotti, che avrebbero usato per occultare la merce rubata. L'uomo, che avrebbe detto di non conoscere l'altro "fuggitivo", è stato tenuto per la notte in camera di sicurezza e sabato mattina, con il Pm Marilù Gattelli, è stato condannato a sei mesi, pena sospesa; inoltre, dal momento che era irregolare sul territorio italiano, per lui è partito il decreto di espulsione dallo Stato.