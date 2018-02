Tenta il furto "in trasferta" al centro commerciale, ma viene scoperta

Un tentato furto "in trasferta" ai danni di un supermercato. Nella mattinata di venerdì 9 febbraio, i Carabinieri della Stazione di Ronco hanno denunciato una ravennate di 57 anni. La donna, all’interno del supermercato Conad del centro commerciale Punta di Ferro di Forlì, avrebbe sottratto utensili da cucina per un valore totale di 50 euro. La merce asportata è stata restituita al legittimo proprietario, mentre la ravennate è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.