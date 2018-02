Tentano il furto in un negozio dell'Esp e poi si danno alla fuga: coppia denunciata

La Polizia di Stato ha denunciato un 32enne barese e una 45enne torinese per il reato di furto aggravato in concorso. Domenica pomeriggio una volante è intervenuta in un negozio di calzature del centro commerciale Esp, dove era stato segnalato un furto.

Una dipendente dell’esercizio commerciale ha dichiarato agli agenti che poco prima una coppia, oltrepassando le barriere antitaccheggio, aveva fatto attivare il sistema di allarme. I due sarebbero poi tornati indietro e la 45enne avrebbe consegnato alla responsabile del negozio una borsa alla quale era stato strappato il cartellino del prezzo di vendita, mentre il dispositivo antitaccheggio risultava integro. Nel frattempo l’uomo, con una mossa fulminea, si sarebbe impadronito nuovamente della borsa avrebbe iniziato a correre verso l'uscita. Nel corso della fuga la commessa, che ha continuato a tenere d'occhio il fuggitivo, ha notato che quest'ultimo scioglieva un fermaglio che gli legava i capelli e risvoltava il giubbotto nero che indossava, che all'interno risultava invece di colore verde.

Una volta arrivato nel parcheggio, l'uomo è stato individuato dagli agenti della volante. I due, nomadi senza fissa dimora, sono stati condotti in Questura e denunciati a piede libero per il reato di furto aggravato in concorso, mentre la borsa oggetto del furto, non avendo riportato danni che ne pregiudicassero la vendita, è stata restituita ai responsabili del negozio.