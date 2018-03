Furto al bar nella notte: torna la paura per le attività del centro storico

Torna il bel tempo e con lui i colpi in centro storico, dopo un periodo di relativa quiete che ha fatto seguito a una serie di spaccate in diverse attività del centro storico. Nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 5, alcuni malviventi si sono intrufolati nel Costa Cafè di piazza Andrea Costa, a pochi metri da piazza del Popolo. I ladri, per entrare, avrebbero forzato la porta scorrevole con un palanchino. Una volta entrati è suonato l'allarme, ma loro avrebbero puntato subito al registratore di cassa, dal quale avrebbe prelevato un fondo di diverse centinaia di euro prima di darsi alla fuga. Sul posto, per i rilievi di legge, il nucleo radiomobile dei Carabinieri di Ravenna, che ora visionerà i filmati delle telecamere di videosorveglianza del bar e della zona per cercare di risalire ai colpevoli.