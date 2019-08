Furto di un portafogli e zuffa sul lungomare di Lido di Classe

Furto con zuffa nel primo pomeriggio di giovedì sul lungomare di Lido di Classe, in viale Caboto. Tutto ha avuto inizio quando i dipendenti di una ditta di distribuzione di bevande si sono accorti che un marocchino di 53 anni, in Italia senza fissa dimora, aveva allungato le mani su un protafogli lasciato a bordo del furgone dei malcapitati. Quest'ultimi hanno cercato di fermare il ladro, ma si sono trovati davanti un milanese di 34 anni, complice del malvivente, che si è scagliato contro di loro. Su richiesta di alcuni passanti sono intervenuti i Carabinieri di Savio, che hanno arrestato il 34enne per rapina impropria. Il 53enne nel frattempo è riuscito a darsi alla fuga, abbandonando il portafogli, ma poi è stato identificato. Per l'extracomunitario una denuncia a piede libero.