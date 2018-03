Sequestro al Porto: due escavatori rubati pronti a essere imbarcati per il Medio Oriente

La Guardia di finanza del Comando Provinciale di Ravenna, in collaborazione con i funzionari dell’Ufficio delle Dogane, ha individuato due escavatori Caterpillar oggetto di furto, che dal porto di Ravenna stavano per essere trasferiti in Medio Oriente.

L’indagine è nata lo scorso mese di agosto quando, durante un controllo sui documenti relativi all’esportazione dei due imponenti macchinari, i finanzieri si sono insospettiti dopo aver rilevato alcune incongruenze relative ai dati riportati nelle bollette doganali e per l’anomalo viaggio che – secondo gli accordi commerciali tra le diverse società coinvolte nella transazione, alcune delle quali con sede in Belgio, in Israele e in Libano – i due mezzi pesanti avrebbero dovuto seguire per giungere nel Paese dei cedri. I sospetti delle Fiamme Gialle hanno trovato piena conferma quando, a seguito degli approfonditi controlli sui Caterpillar, sarebbe emerso che i numeri di telaio dei due escavatori erano stati abilmente alterati, al fine di impedire l’esatta individuazione degli stessi. È stato pertanto necessario estrapolare, con l’ausilio dei tecnici specializzati della casa produttrice, i dati presenti nelle centraline elettroniche dei due escavatori per ricavare i reali numeri di matricola, dai quali è stato così possibile stabilire che i mezzi in procinto di partire per il Libano erano oggetto di furto.

Infatti, i Caterpillar sarebbero stati trafugati nel mese di luglio 2017 da due imprese con sede nell’alto Lazio specializzate nel movimento terra e nel recupero di rifiuti, che avevano presentato regolare denuncia. I due mezzi, del valore commerciale di circa 500mila euro, bloccati dalla Guardia di Finanza sul punto di essere esportati, sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari e i quattro responsabili dell’illecito traffico sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per i reati di ricettazione e di favoreggiamento.

Costante è l’attenzione che la Guardia di Finanza Ravenna, in sinergia con il locale ufficio delle Dogane, dedica al contrasto dei traffici illeciti presso lo scalo marittimo cittadino, a presidio del libero mercato e a tutela degli operatori commerciali onesti e rispettosi delle regole.