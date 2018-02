Un'altra farmacia assaltata: colpo lampo e ladri in fuga tra la nebbia col bottino

Un furto analogo a quello commesso nella nottata tra venerdì e sabato alla farmacia di via Mattei a Ravenna è stato messo a segno anche a Cervia. Con una serie di calci i malviventi hanno messo ko la porta d'ingresso della Farmacia Badeschi. L'allarme è scattato intorno alle 4: con un battito di ciglia i "soliti ignoti" sono entrati all'interno del punto vendita di via Torre San Michele, mettendo le mani sul fondo cassa (tra i 400 ed i 500 euro). I ladri sono riusciti a dileguarsi col favore delle tenebre e della nebbia poco prima dell'arrivo tempestivo del personale addetto alla vigilanza e dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Gli uomini dell'Arma hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza ai fini investigativi. Sono in corso le indagini per stabilire se ci sia o meno un collegamento col colpo di via Mattei.