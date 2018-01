Due furgoni "squartati" e svuotati nella notte: rubati attrezzi da lavoro per oltre 10mila euro

Doppio colpo nella notte a Cotignola, due furti a pochi metri l'uno dall'altro: alcuni malviventi, nella notte tra domenica e lunedì, hanno vandalizzato due furgoncini aziendali parcheggiati in via Risorgimento. I malfattori hanno letteralmente squartato la fiancata laterale di entrambi i veicoli ricavandone una "finestra" dalla quale sono entrati e hanno sottratto il materiale da lavoro contenuto al loro interno. "Domani andrò a sporgere denuncia - spiega Daniele, il proprietario di uno dei due furgoni - Oggi ho passato la giornata a fare l’inventario delle cose rubate: trapani, avvitatori, carotatori, materiale per condizionamento, pompe del vuoto, manometri professionali, frese, aspirapolvere professionale del carotatore, cricchetti, bussole. Il valore del solo materiale si aggira sui 9500 euro, senza contare i danni della carrozzeria che sono ancora da calcolare. Un disastro".