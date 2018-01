Subìva furti di gasolio da un anno: denunciato ladro di carburante

La Polizia di Faenza ha denunciato un 30enne romeno per tentato furto aggravato di gasolio. Qualche giorno fa le volanti sono intervenute in via Corleto per una segnalazione di persone sospette: il richiedente l’intervento ha spiegato agli agenti di avere notato, poco prima, due individui con in mano sei taniche in plastica e un tubo arrotolato che uscivano dalla casa, disabitata, confinante con la chiesa. Le due persone avrebbero poi attraversato il piazzale in modo repentino dirigendosi tra i filari di vite del vicino terreno agricolo, di proprietà di una terza persona.

I poliziotti hanno poi scoperto che il proprietario di quel fondo aveva subìto un tentativo di furto di gasolio dai mezzi agricoli: per questo gli agenti si sono recati nella sua proprietà e in quelle adiacenti, dove dietro un’abitazione hanno individuato un’autovettura intestata a un cittadino rumeno. Il giorno seguente il proprietario del terreno si è recato negli uffici del Commissariato di Faenza per formalizzare la denuncia di tentato furto di gasolio a opera di ignoti, dichiarando che da circa un anno continuava a subìre il furto di carburante dai suoi mezzi agricoli, sistemati all’interno di un capannone.

I poliziotti faentini hanno così avviato una mirata attività investigativa, al termine della quale la vittima ha effettuato un’individuazione fotografica di persone somiglianti ai due individui da lui visti e descritti agli agenti della volante: il testimone ha riconosciuto il 30enne romeno quale responsabile del tentato furto di gasolio, corrispondente all’intestatario dell’auto trovata sul posto dai poliziotti. Dopo diversi giorni di serrate ricerche, gli uomini del Commissariato faentino sono riusciti a rintracciare il soggetto identificato, che ha a suo carico numerosi precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio, con particolare specificità per i furti di carburante da veicoli in sosta. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per il tentato furto aggravato di gasolio, in concorso con persona ignota.