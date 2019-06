Rubati i giochi dal cortile della scuola: ritrovati abbandonati al parco

Qualche giorno fa sono spariti dei giochi nel cortile della scuola d’infanzia Giorgio Gaudenzi: gli stessi giochi sono poi stati ritrovati nell’adiacente Parco della Pace. "Pare che questo atto sia avvenuto durante la notte e molto probabilmente per mano dei soliti personaggi - punta il dito Marcello Faustino del Popolo della Famiglia, facente parte della Commissione urbanistica, lavori pubblici ed edilizia di Ravenna sud, nel denunciare l'episodio - In precedenza vennero fatte segnalazioni perchè un altro genitore aveva trovato nel Parco della Pace, una mattina di qualche tempo fa, spazzatura di ogni genere. Appare dunque evidente la necessità di un risolutivo intervento da parte delle autorità preposte, in un'area che al momento risulta in mano a questi personaggi che ne fanno appunto un uso indecoroso".