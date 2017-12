Esce dal negozio con un giubbotto nascosto nello zaino: denunciato

Entra nel camerino del negozio con due giubbotti e ne esce con uno solo. La Polizia di Ravenna ha denunciato all’Autorità Giudiziaria un 33enne di origine nordafricana per il reato furto aggravato. Nella mattinata di martedì scorso, la Centrale Operativa della Polizia ha inviato una volante presso un negozio di abbigliamento di via Travaglini dove era stato segnalato un furto. Gli agenti hanno immediatamente raggiunto l’attività commerciale, dove la responsabile ha dichiarato loro, che, poco prima, l’addetto all’accoglienza del negozio aveva notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra le corsie. Quest’ultimo, sempre secondo quanto riferito, dopo aver prelevato due giubbotti è entrato all’interno di un camerino di prova, uscendone poco dopo. L’addetto all’accoglienza, accortosi che l’uomo aveva con sé un solo giubbotto che ha poi rimesso su un ripiano, è entrato immediatamente nel camerino di prova, constatando che null’altro vi era riposto.

Lo straniero, dopo essere uscito superando le barriere antitaccheggio senza passare dalle casse per effettuare l’acquisto, è stato fermato dal dipendente del negozio, che gli ha domandato se non avesse dimenticato di pagare qualcosa. Vistosi scoperto, lo straniero avrebbe estratto dallo zaino che aveva con sé un giubbotto che era stato privato dell'antitaccheggio e del cartellino, ritrovati poi nelle tasche del giubbotto rimesso precedentemente al proprio posto all’interno del negozio. Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti, è risultato che il 33enne è incensurato e in Italia senza fissa dimora. Inoltre l’uomo, titolare di un permesso di soggiorno scaduto nello scorso mese di maggio, ha esibito un appuntamento per il prossimo 16 gennaio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura per il rinnovo del titolo.