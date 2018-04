Ruba un giubbotto nascondendolo sotto ai suoi abiti: ma viene scoperto

La Polizia di Stato ha denunciato un 39enne pakistano, residente a Ravenna, per il reato di furto aggravato. Qualche pomeriggio fa una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuta in un negozio di abbigliamento di un centro commerciale per la segnalazione di un furto.

Un dipendente dell’esercizio commerciale, addetto alla sorveglianza antitaccheggio, avrebbe dichiarato agli agenti che poco prima aveva notato un uomo che aveva attirato la sua attenzione perché continuava a guardarsi intorno girando fra la merce esposta. L'addetto ha continuato a tenerlo sotto osservazione, notanto che l’uomo avrebbe prelevato due giubbotti da un espositore recandosi poi all’interno dei camerini di prova, dai quali era uscito riponendo sugli scaffali un solo giubbotto. Dopo aver verificato che il camerino era vuoto, il vigilante ha atteso che l'uomo oltrepassasse le casse per poi bloccarlo. Il furfante, vistosi scoperto, ha ammesso di avere prelevato un giubbotto che celava sotto agli abiti che indossava; l'uomo è stato quindi fatto rientrare all’interno del negozio in attesa dell’arrivo dei poliziotti. All’arrivo della Polizia il giubbotto rubato è stato restituito alla responsabile del punto vendita, mentre il 39enne è stato condotto in Questura dove è stato denunciato a piede libero per furto aggravato.