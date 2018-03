Furto 'in famiglia' al supermercato: madre e figlio denunciati

Furto 'in famiglia' al supermercato. La Polizia di Stato ha denunciato un 64enne e un 38enne, entrambi moldavi residenti a Ravenna, per il reato di furto aggravato, in concorso. Madre e figlio, all’interno di un supermercato, avrebbero attirato l’attenzione degli addetti al servizio di vigilanza dopo aver effettuato ripetuti andirivieni fra le scansie dei prodotti con un trolley al seguito. Giunti alle casse, la donna avrebbe effettuato il pagamento di quanto acquistato; poi è toccato al figlio avvicinarsi alle casse con il trolley e uno zaino che aveva con sè.

Alla richiesta della cassiera di mostrare il contenuto dello zaino, l’uomo avrebbe oltrepassato le barriere antitaccheggio facendo attivare il sistema d’allarme, dandosi poi alla fuga mentre la cassiera faceva intervenire le guardie in servizio, alle quali non è restato che prendere atto che l’uomo era riuscito ad allontanarsi con la merce sottratta, dopo aver abbandonato il trolley che aveva prelevato dagli scaffali. Inoltre è stato fatto intervenire il personale della Sezione Volanti della Questura. La cassiera si sarebbe poi accorta che il giovane, tenendosi a debita distanza, stava osservando quanto accadeva alla madre che, nel frattempo, si era affrettata a riferire ai poliziotti di non conoscere l’uomo. La cassiera è così riuscita ad avvisare gli agenti, che hanno bloccato il giovane che nel frattempo si era già disfatto dei prodotti rubati. L’uomo e la donna sono stati così condotti in Questura dove sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso.