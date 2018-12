Furto in piena notte al supermercato: la Finanza lo coglie sul fatto e lo arresta

Stava per mettere a segno un furto al supermercato Discount Dpiù di via Colombo, nella notte tra sabato e domenica, ma è stato subito bloccato ed arrestato dalla Guardia di Finanza. Si tratta di un marocchino di 29 anni, residente a Ravenna. Felpa rossa e volto incappucciato, l'extracomunitario, incensurato, si era introdotto all’interno del punto vendita con l’intento di rubare gli incassi e merce di valore. L'attivazione del sistema d’allarme causato dal danneggiamento della porta d’ingresso ha richiamato l’attenzione di una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata in un'attività di perlustramento adiacente la stazione, che ha operato assieme alla guardie giurate notturne.

I militari, intorno alle 2.30, dopo aver verificato lo scasso della porta d’entrata, hanno reagito istantaneamente introducendosi nell’esercizio e sorprendendo il ladro ancora all’interno del supermercato. Un intervento repentino, al buio, senza sapere quante persone vi erano all'interno e che tipo di armi potevano avere. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato. L'attività è stata seguita dal pubblico ministero Federica Messina. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Tornato in libertà, lo stesso è stato identificato dalla Polizia per atteggiamenti molesti.