Furto in un negozio del centro commerciale: marito e moglie denunciati

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 45enne e una 42enne rumeni, rispettivamente marito e moglie, per il reato di tentato furto aggravato. Nel primo pomeriggio di domenica 11 novembre, la Centrale Operativa della Questura di Ravenna ha inviato una volante in un negozio di abbigliamento di un centro commerciale di Ravenna, dove era stato segnalato un furto.

Sul posto, il titolare del negozio ha dichiarato agli agenti che poco prima l’addetto alla sicurezza aveva fermato un uomo e una donna che avevano tentato di rubare una camicia. L’incaricato alla vigilanza ha raccontato ai poliziotti che, mentre si trovava all’interno del negozio, aveva notato due persone che con fare circospetto si guardavano intorno, come per assicurarsi di non essere osservate, mentre esaminavano una camicia. Dopo poco la coppia si sarebbe frettolosamente diretta verso l’uscita. Il responsabile della sicurezza, raggiunto immediatamente il luogo dove si trovavano qualche istante prima i due sconosciuti, ha rinvenuto a terra una placca antitaccheggio danneggiata. La coppia, che non aveva ancora imboccato l’uscita, è stata fermata e l’uomo avrebbe ammesso il tentativo di uscire dal negozio con la camicia occultata sotto al giubbotto. Pertanto i due sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in concorso.