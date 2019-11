I ladri "svuotano" la casina di Natale creata dai genitori: "Gesto ignobile"

I malviventi non vanno in "vacanza" neanche a Natale. Nei giorni scorsi, infatti, qualche ladruncolo ha svuotato la casina di Babbo Natale che il gruppo "Gli Allegri Genitori" di Porto Fuori da tempo stava allestendo in vista dell'evento "Ti Porto Fuori il Natale". A denunciarlo è la stessa associazione, molto attiva nella frazione ravennate: "Ci hanno rubato tutto il materiale necessario all’allestimento dell’evento stesso. Svaniscono in tal modo i sacrifici di genitori che per mesi hanno regalato molto del proprio tempo libero, seppur stanchi del lavoro quotidiano, per creare quell’angolo socio-culturale di riferimento per la comunità di questo paese. Il gesto è ignobile e l’amarezza, in seno all’associazione, regna sovrana".