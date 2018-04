Ladri al teatro Rasi: rubato da una cassaforte anche un prezioso film

Ladri al teatro Rasi nella notte tra lunedì e martedì. Non è ancora chiaro come gli ignoti siano riusciti a entrare nella struttura di via di Roma: non avendo rilevato segni d'effrazione importanti, non si esclude che qualcuno possa essersi intrufolato lunedì sera, prima dell'orario di chiusura, aspettando poi che tutti uscissero per agire.

Martedì mattina, giunti a lavoro, gli impiegati di Ravenna Teatro si sono accorti che il bar all'interno del teatro era stato danneggiato in maniera importante, soprattutto nella zona del registratore di cassa dal quale sono stati asportati circa 100 euro. I malviventi sarebbero poi saliti negli uffici, dove hanno messo a soqquadro i vari locali fino a riuscire ad aprire una cassaforte a combinazione, nella quale si trovava un hard disk contenente un film molto importante per il teatro, che è stato rubato. La cassaforte non sembrerebbe mostrare segni di forzatura, perciò gli inquirenti non escludono che chi ha agito potesse conoscere la combinazione. Sono state inoltre rubate anche alcune targhe ricevute dal teatro relative a diverse premiazioni. Per i rilievi di legge sono intervenuti i Carabinieri di Ravenna, che stanno indagando e visionando i filmati delle videocamere della zona. Il teatro non è dotato di sistema di allarme antifurto, nè di telecamere di videosorveglianza.

