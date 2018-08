A tu per tu con il ladro armato di coltello: paura nella notte per il gestore di uno stabilimento balneare

A tu per tu con il ladro armato di coltello. Momenti di paura nella nottata tra giovedì e venerdì per il titolare del Bagno Hookipa, a Marina di Ravenna. L'imprenditore, 46 anni ravennate, alla chiusura dello stabilimento, si è incamminato verso il parcheggio per raggiungere l'auto, quando si è accorto che il mezzo aveva il finestrino posteriore sinistro infranto. Un approfondimento ha consentito di appaurare che mancavano due valige

L’uomo è rientrato così all’interno dell’esercizio commerciale, per qualche minuto, per allertare il numero unico d'emergenza 112. Tornato nuovamente nel parcheggio, il gestore si è accorto che all’interno del veicolo vi era un uomo che rovistava all’interno dell’abitacolo.

Il ladro, vistosi scoperto ha cercato di darsi alla fuga, ma è stato raggiunto e bloccato dal derubato che, vistosi minacciare con un coltello, lo ha lasciato andar via. Il malvivente è stato descritto come un verosimile nordafricano alto 180 centimetri con capelli brizzolati.

Gli agenti intervenuti hanno effettuato le immediate ricerche nella zona, riuscendo a rinvenire, nascoste fra le dune, le due valige che erano state asportate dall’auto in sosta.

Sono in corsa le indagini, da parte della Squadra Mobile, per risalire all’identità del rapinatore.