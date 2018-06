Tenta il furto in lavanderia e manda un agente in ospedale: inseguimento in borgo San Rocco

Caos in Borgo San Rocco. La Polizia municipale ha arrestato, per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale, un 23enne già noto per reati contro il patrimonio e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità.

Gli agenti, transitando mercoledì nei pressi della lavanderia di piazza Magnani, hanno notato il giovane guardare insistentemente all'interno dell'attività; insospettiti da tale atteggiamento, hanno deciso di effettuare un controllo. Ed è a questo punto che, ritornando sul posto, avrebbero colto l'uomo in flagranza di reato intento a frugare nel registratore di cassa. La titolare, in quel momento, si trovava nel retro bottega e non si era accorta di nulla. Il ragazzo, alla vista della pattuglia, ha tentato la fuga in direzione via Baccarini ma è stato prontamente raggiunto e, dopo una colluttazione, bloccato e tratto in arresto. Uno degli agenti ha riportato lesioni ed è stato accompagnato al pronto soccorso per le cure del caso.

Giovedì mattina il giovane è comparso davanti al giudice del tribunale di Ravenna che, dopo aver convalidato l’arresto concedendo i termini a difesa, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo.