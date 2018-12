La 'banda dei distributori di merendine' colpisce in un'altra scuola

Nuovo colpo della banda dei distributori di merendine nelle scuole con i malviventi che, dopo aver preso di mira diversi istituti di Ravenna, hanno messo a segno l'ennesimo colpo ai danni del liceo scientifico Oriani. Il furto sarebbe avvenuto nella notte tra sabato e domenica, ma ad accorgersene sono stati i gestori del bar dell'istituto solo lunedì mattina, all'apertura della scuola. Non è chiaro come abbiano fatto i ladri a intrufolarsi nel liceo, dal momento che non risultano particolari segni di effrazione: una volta dentro, hanno preso di mira i distrubitori delle merendine, danneggiandone tre e svuotandoli delle monete contenute al loro interno, oltre a sgraffignare anche il fondo cassa. In totale il bottino si aggira intorno ai 500 euro. Sul posto lunedì mattina è intervenuta una volante della Polizia di stato.