Furto "profano": 10mila euro di statue e tele della Madonna del '700 ritrovate in un appartamento

Un caso insolito e "profano": il Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Faenza, giovedì sera, si trovava in zona San Marco per una perlustrazione mirata alla prevenzione dei furti in appartamento. Giunti in via Ravegnana, i militari hanno notato il cancello di una palazzina aperto e la porta della stessa spalancata. Insospettiti, i Carabinieri si sono addentrati e, fatta la prima rampa di scale, si sono trovati davanti la porta di un appartamento completamente aperta.

I militari dell'arma sono entrati all'interno dell'abitazione buia convinti di sorprendere dei ladri quando, all'improvviso, da una stanza sono usciti un uomo e una donna. Alla richiesta dei documenti, la donna si è rivelata essere una vecchia conoscenza, essendo stata denunciata a inizio dicembre per motivi legati a sostanze stupefacenti. I Carabinieri hanno così dato il via alla perquisizione dell'abitazione e, all'interno di una credenza del soggiorno, hanno rinvenuto materiale sacro d'antiquariato risalente al 1700-1800, per il quale la donna (alla quale è intestata la casa) non ha saputo dare spiegazioni. Cercando nel database, i militari hanno scoperto che si trattava di materiale rubato a gennaio 2014 dalla casa di un antiquario del ravennate: un furto da 50mila euro per il quale in passato era già stato recuperato altro materiale nel faentino. Gli oggetti trovati nell'abitazione, tra i quali una Madonna del rosario, due raffigurazioni della Beata vergine delle grazie di Faenza, una tela della Madonna in preghiera e statuette di Sant'Antonio e San Francesco, hanno un valore di circa 10mila euro. La 46enne è stata così denunciata, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.